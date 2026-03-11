Эксперты рассказали о заражении более 10 тысяч смартфонов россиян вирусом Falcon

Более 10 тысяч российских смартфонов на Android оказались скомпрометированы вредоносной программой Falcon образца 2026 года. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в ИБ-компании F6.
По данным специалистов, вирус способен удаленно управлять устройством и воровать данные из более чем 30 мобильных сервисов, включая VPN, соцсети, маркетплейсы и банковские приложения. Обновленная версия получила функцию удаления антивирусов, что делает ее особенно опасной.
Falcon распространяется через фишинговые сайты и мессенджеры под видом обновлений. При установке запрашивает доступ к функциям для людей с ограниченными возможностями и затем самостоятельно выдает себе разрешения. Он способен подменять экраны легитимных приложений фейковыми страницами для кражи логинов, паролей и кодов двухфакторной аутентификации.
За последние две недели февраля число заражений выросло на треть. Некоторые системы защиты, например на устройствах Xiaomi, не распознают вирус, передает ТАСС.
