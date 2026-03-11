Mehr: Один из жилых районов Тегерана подвергся обстрелу

В центре Тегерана прогремели взрывы. Бомбардировке подвергся один из жилых районов. Об этом информирует агентство Mehr.
В сообщении указывается, что обстрелу подверглась улица Хаккани. Отмечается, что квартал пострадал во время последних ударов 11 марта.
К настоящему моменту информации о последствиях на земле не поступало. Власти также не сообщали о пострадавших и жертвах.
Между тем американцы попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Как заявил портал Axios, президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться нефтяной инфраструктурой страны по завершении конфликта. Он планирует сделать это по схеме, схожей с сотрудничеством между Вашингтоном и Венесуэлой. Вашингтон попросил Тель-Авив уведомлять о планирующихся ударах по Ирану.