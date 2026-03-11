Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: Один из жилых районов Тегерана подвергся обстрелу

В столице Ирана при бомбардировке пострадал жилой район.

Источник: Комсомольская правда

В центре Тегерана прогремели взрывы. Бомбардировке подвергся один из жилых районов. Об этом информирует агентство Mehr.

В сообщении указывается, что обстрелу подверглась улица Хаккани. Отмечается, что квартал пострадал во время последних ударов 11 марта.

К настоящему моменту информации о последствиях на земле не поступало. Власти также не сообщали о пострадавших и жертвах.

Между тем американцы попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Как заявил портал Axios, президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться нефтяной инфраструктурой страны по завершении конфликта. Он планирует сделать это по схеме, схожей с сотрудничеством между Вашингтоном и Венесуэлой. Вашингтон попросил Тель-Авив уведомлять о планирующихся ударах по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше