Mehr: Один из жилых районов Тегерана подвергся обстрелу

Между тем американцы попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Как заявил портал Axios, президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться нефтяной инфраструктурой страны по завершении конфликта. Он планирует сделать это по схеме, схожей с сотрудничеством между Вашингтоном и Венесуэлой. Вашингтон попросил Тель-Авив уведомлять о планирующихся ударах по Ирану.