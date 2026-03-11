В обществе «Знание» назвали причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Зарплаты женщин в среднем на треть меньше, чем у мужчин, это связано с возможным уходом женщин в декрет. Такое мнение выразила ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Согласно данным Росстата, соотношение мужчин и женщин на руководящих должностях почти одинаковое — 51% против 49%. Здесь имеются в виду руководящие должности разных уровней — в том числе руководители среднего звена. При этом по мере движения по карьерной лестнице разрыв увеличивается — доля женщин на высоких руководящих должностях в России значительно меньше, чем доля мужчин, занимающих топовые позиции, это подтверждают разные исследования», — рассказала она.
В то же время, по данным Росстата, средняя начисленная заработная плата у женщин руководителей составляет 110,6 тыс. рублей, а у мужчин — 159,3 тыс. рублей. «В среднем разрыв в зарплатах мужчин и женщин на разных должностях составляет более 30%. Это можно объяснить достаточно просто. Во-первых, все еще сильны стереотипы, что женщина обязательно уйдет в декрет, а если у нее уже есть дети, то будет больше уделять времени ребенку и меньше работе», — пояснила Богданова-Шемраева.
Кроме того, зарплатные ожидания у женщин скромнее, чем у мужчин. «У нас в культуре принято, что мужчина добытчик, должен приносить в семью больше денег. Поэтому они изначально запрашивают зарплату больше, чем женщины. Если говорить об обществе “Знание”, то мы придерживаемся принципов равных возможностей и не делим сотрудников по гендерному признаку. У нас в организации по всей стране работают более 490 женщин и свыше 310 мужчин, а среди руководителей — 118 женщин и 112 мужчин. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник реализовывал свой потенциал, а оценка и оплата труда зависят исключительно от уровня ответственности, сложности задач и вклада в общий результат — вне зависимости от пола», — отметила директор департамента по работе с персоналом.
Богданова-Шемраева добавила, что в «Знании», помимо стандартных мер социальной поддержки, таких как расширенный ДМС и материальная помощь при рождении ребенка, реализуется комплекс программ, способствующих балансу между работой и личной жизнью. Один из проектов — «Каникулы в Знании». Каждое лето дети сотрудников посещают офис, который превращается в образовательный лагерь с увлекательными и развивающими активностями. Кроме того, в офисе регулярно проходят занятия йогой, Дни здоровья и вакцинации, работает врач и организуются марафоны по психологическому благополучию. «Также в организации доступны бесплатные юридические консультации и сессии по медиации, что помогает нашим сотрудницам чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Для нас поддержка женщин — это инвестиция в устойчивое развитие “Знания” и общества в целом», — подытожила она.