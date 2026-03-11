В обществе «Знание» назвали причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин

Кроме того, зарплатные ожидания у женщин скромнее, чем у мужчин. «У нас в культуре принято, что мужчина добытчик, должен приносить в семью больше денег. Поэтому они изначально запрашивают зарплату больше, чем женщины. Если говорить об обществе “Знание”, то мы придерживаемся принципов равных возможностей и не делим сотрудников по гендерному признаку. У нас в организации по всей стране работают более 490 женщин и свыше 310 мужчин, а среди руководителей — 118 женщин и 112 мужчин. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник реализовывал свой потенциал, а оценка и оплата труда зависят исключительно от уровня ответственности, сложности задач и вклада в общий результат — вне зависимости от пола», — отметила директор департамента по работе с персоналом.