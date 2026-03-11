В Иркутской области можно зарегистрировать право на недвижимость за один час

В Приангарье действует проект, который позволяет быстро оформить право собственности на недвижимость. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Росреестра по региону, услуга подходит для объектов с ранее возникшим правом — когда документы оформили до 1998 года. Такие права юридически действительны, но без регистрации нельзя распоряжаться имуществом: продавать, дарить или обменивать.