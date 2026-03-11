В Германии литр бюджетного бензина стоит более 2 евро впервые с 2022 года

В Германии подорожало топливо. За литр самого бюджетного бензина просят более 2 евро, такого уровня стоимость E10 достигла впервые с 2022 года. Дизельное топливо также подорожало до 2,23 евро. Об этом информирует автомобильный клуб ADAC.