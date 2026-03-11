Ричмонд
В Германии литр бюджетного бензина стоит более 2 евро впервые с 2022 года

Автомобильный клуб из ФРГ пожаловался на цены на бензин.

Источник: Комсомольская правда

В Германии подорожало топливо. За литр самого бюджетного бензина просят более 2 евро, такого уровня стоимость E10 достигла впервые с 2022 года. Дизельное топливо также подорожало до 2,23 евро. Об этом информирует автомобильный клуб ADAC.

«В понедельник средняя цена за литр бензина марки E10 в целом по стране впервые превысила €2», — сказано в сообщении германского автоклуба.

При этом эксперт ADAC Кристиан Лаберер выразил надежду на снижение цен на топливо.

Накануне сообщалось, что цена нефти Brent превысила 118 долларов и достигла максимума с 17 июня 2022 года.

Тем временем цены на топливо в Африке резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, в Сомали и Южном Судане стоимость бензина увеличилась примерно вдвое.

Как скажется рост цен на нефть на российской экономике, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем власти Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничили цену на бензин и дизель.