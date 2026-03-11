Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цыгане с палками напали на автобус ТЦК из-за попытки мобилизации мужчины

В Ужгородском районе Закарпатской области произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом во вторник, 10 марта, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В Ужгородском районе Закарпатской области произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом во вторник, 10 марта, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, инцидент случился во время попытки мобилизовать мужчину в одном из сел. Толпа людей с палками разбила окна служебного автобуса и попыталась вытащить из него работника военкомата.

Прибывшая полиция успокоила нападавших. В ТЦК заявили, что конфликт исчерпан, передает ТАСС.

Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. Недавно сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.

В январе в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.

Сообщения о жестокости со стороны сотрудников ТЦК появляются регулярно. Так, военкомы избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.