Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.