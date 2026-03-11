Ричмонд
В Госдуме рассказали о праве россиян на двойную оплату любого труда в выходной

К работе в выходные и праздники сотрудников можно привлекать только с письменного согласия, отметила депутат Светлана Бессараб.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудник вправе отказаться от участия в субботнике или попросить двойную оплату за работу в выходной день. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Да, конечно, [может]! Если это в прямом понимании субботник — бесплатная работа», — сказала депутат, отвечая на вопрос ТАСС, может ли работник отказаться от участия в субботнике.

Парламентарий напомнила, что к работе в выходные и праздничные дни сотрудники привлекаются только с письменного согласия в соответствии с нормами трудового законодательства. Так, к работе в выходные нельзя привлекать беременных. «Если иное не предусмотрено коллективным договором, [оплата за работу в выходной выплачивается] в двойном размере. Коллективный договор может предусматривать только повышенную по сравнению с ТК РФ оплату», — отметила Бессараб.

«Даже при привлечении к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций работнику обязаны оплатить двойную оплату за работу в выходной и праздничный нерабочий день. Хотя в этом случае можно обойтись без его письменного согласия», — подчеркнула она.

