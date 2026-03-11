В Иране заявили о «послании для агрессора»: Тегеран нанес удар по авианосцу США «Авраам Линкольн»

Как утверждает телеканал Al Mayadeen, Тегеран готов к возобновлению переговоров с США. Однако перед этим Вашингтон должен выполнить несколько условий. В материале сказано, что они включают гарантии о неповторении нападения, получение разрешения на полный ядерный цикл и компенсацию.