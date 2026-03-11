Ричмонд
В Иране заявили о «послании для агрессора»: Тегеран нанес удар по авианосцу США «Авраам Линкольн»

Посол Джалали утверждает, что Иран повредил авианосец США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, это было посланием для «агрессора». Тегеран повредил авианосец, сказал он в интервью РИА Новости.

Казем Джалали считает, что США и Израилю удалось ознакомиться с оборонными способностями Ирана. Тегеран наносит удары по военным целям в ответ на совместную агрессию Вашингтона и Тель-Авива.

«Повреждение авианосца “Линкольна” было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — констатировал иранский посол.

Как утверждает телеканал Al Mayadeen, Тегеран готов к возобновлению переговоров с США. Однако перед этим Вашингтон должен выполнить несколько условий. В материале сказано, что они включают гарантии о неповторении нападения, получение разрешения на полный ядерный цикл и компенсацию.

