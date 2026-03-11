Деревянная баня сгорела в Хабаровске

В Амурске на проспекте Комсомольском в пятиэтажном жилом доме на первом этаже горели деревянные полы на площади 1,5 квадратных метра. Огнеборцы вскрыли входную дверь шанцевым инструментом и ликвидировали возгорание за семь минут. Пострадавших нет.