Деревянная баня сгорела в Хабаровске

В селе Чёрная речка на территории садового товарищества «Авангард» полностью сгорела одноэтажная баня из бруса. Огонь уничтожил внутреннюю отделку, крышу и перекрытия на площади 30 квадратных метров. Пожар тушили четыре часа. Пострадавших нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В селе Матвеевка на территории банного комплекса в парилке обгорели деревянные стены и потолок на площади 20 квадратных метров. Ликвидация заняла один час. Пострадавших нет.
Ночью в Хабаровске на улице Славянской полностью сгорела деревянная одноэтажная баня на частном подворье. Площадь пожара — 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 1 час 20 минут. Пострадавших нет.
В Комсомольске-на-Амуре на улице Орловской в металлической пристройке к кафе горели дровяник и стена кафе на площади 6 квадратных метров. Пожар потушили за 10 минут. Пострадавших нет.
В Амурске на проспекте Комсомольском в пятиэтажном жилом доме на первом этаже горели деревянные полы на площади 1,5 квадратных метра. Огнеборцы вскрыли входную дверь шанцевым инструментом и ликвидировали возгорание за семь минут. Пострадавших нет.
Причины всех пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.