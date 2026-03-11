Ричмонд
Деревянная баня сгорела в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровском крае произошло девять техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В селе Чёрная речка на территории садового товарищества «Авангард» полностью сгорела одноэтажная баня из бруса. Огонь уничтожил внутреннюю отделку, крышу и перекрытия на площади 30 квадратных метров. Пожар тушили четыре часа. Пострадавших нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В селе Матвеевка на территории банного комплекса в парилке обгорели деревянные стены и потолок на площади 20 квадратных метров. Ликвидация заняла один час. Пострадавших нет.

Ночью в Хабаровске на улице Славянской полностью сгорела деревянная одноэтажная баня на частном подворье. Площадь пожара — 30 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 1 час 20 минут. Пострадавших нет.

В Комсомольске-на-Амуре на улице Орловской в металлической пристройке к кафе горели дровяник и стена кафе на площади 6 квадратных метров. Пожар потушили за 10 минут. Пострадавших нет.

В Амурске на проспекте Комсомольском в пятиэтажном жилом доме на первом этаже горели деревянные полы на площади 1,5 квадратных метра. Огнеборцы вскрыли входную дверь шанцевым инструментом и ликвидировали возгорание за семь минут. Пострадавших нет.

Причины всех пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.