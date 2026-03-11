Пляжу Маньчжурка на юге Приморья угрожает опасность, считают местные жители

Как рассказали в сюжете, природоохранная прокуратура отреагировала на обращения. Представители ведомства совместно с депутатом Законодательного собрания Приморского края Леонидом Васюкевичем и депутатами Думы округа выехали на место, чтобы осмотреть пляж Маньчжурка. Отдельно прокуратура намерена проверить информацию Васюкевича о проведении земляных работ на участке трассы Перевозная — Безверхово в районе реки Нарва.