Пляжу Маньчжурка на юге Приморья угрожает опасность, считают местные жители

Депутаты Хасанского округа попросили проверить законность работ компании РСТ тур в бухте Баклан.

Источник: Аргументы и факты

Пляж Маньчжурка в бухте Баклан в Хасанском округе Приморья оказался в центре конфликта из‑за крупного строительного проекта компании «РСТ-тур». Жители посёлка Славянка опасаются, что возведение планируемого курортного комплекса может необратимо изменить прибрежную экосистему и повлиять на состояние территории. Об этом сообщил телеканал «Славянское телевидение».

По данным телекомпании, общественный резонанс вокруг работ на Маньчжурке привлёк внимание депутатов Думы Хасанского округа. Они обратились в правительство Приморского края, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Депутаты попросили провести детальную проверку законности строительных работ и оценить их влияние на окружающую среду.

Как рассказали в сюжете, природоохранная прокуратура отреагировала на обращения. Представители ведомства совместно с депутатом Законодательного собрания Приморского края Леонидом Васюкевичем и депутатами Думы округа выехали на место, чтобы осмотреть пляж Маньчжурка. Отдельно прокуратура намерена проверить информацию Васюкевича о проведении земляных работ на участке трассы Перевозная — Безверхово в районе реки Нарва.