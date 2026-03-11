Ричмонд
Выпустил фонтаны лавы на высоту в 460−480 метров: на Гавайях снова разбушевался вулкан

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа.

Источник: Комсомольская правда

На Гавайских островах вновь зафиксировали извержение вулкана. Килауэа проявил активность и выпустил фонтаны лавы. Их высота достигла 460−480 метров. Так заявили в пресс-службе Геологической службы США.

В последний раз вулкан бушевал в декабре прошлого года. Сейчас фонтаны лавы достигли большей высоты, чем ранее. Кроме того, ряд районов оказались засыпаны пеплом из-за активности вулкана.

«Максимальная высота фонтанов оценивается примерно в 460−480 м», — оповестили в Геологической службе.

Ранее извержение вулкана зафиксировали на Филиппинах. Оно произошло на острове Негрос. Столб пепла поднялся на высоту до 4,5 километров. Властям пришлось объявить второй уровень опасности. Местных жителей и туристов срочно попросили покинуть зону ЧП. Инцидент случился в середине февраля этого года.

