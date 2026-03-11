Выпустил фонтаны лавы на высоту в 460−480 метров: на Гавайях снова разбушевался вулкан

Ранее извержение вулкана зафиксировали на Филиппинах. Оно произошло на острове Негрос. Столб пепла поднялся на высоту до 4,5 километров. Властям пришлось объявить второй уровень опасности. Местных жителей и туристов срочно попросили покинуть зону ЧП. Инцидент случился в середине февраля этого года.