Выпустил фонтаны лавы на высоту в 460−480 метров: на Гавайях снова разбушевался вулкан

На Гавайских островах вновь зафиксировали извержение вулкана. Килауэа проявил активность и выпустил фонтаны лавы. Их высота достигла 460−480 метров. Так заявили в пресс-службе Геологической службы США.
В последний раз вулкан бушевал в декабре прошлого года. Сейчас фонтаны лавы достигли большей высоты, чем ранее. Кроме того, ряд районов оказались засыпаны пеплом из-за активности вулкана.
«Максимальная высота фонтанов оценивается примерно в 460−480 м», — оповестили в Геологической службе.
Ранее извержение вулкана зафиксировали на Филиппинах. Оно произошло на острове Негрос. Столб пепла поднялся на высоту до 4,5 километров. Властям пришлось объявить второй уровень опасности. Местных жителей и туристов срочно попросили покинуть зону ЧП. Инцидент случился в середине февраля этого года.