МЧС предупредило о возможном падении деревьев в Елизовском районе Камчатки

Это может произойти из-за скопления опасного количества мокрого снега.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили об опасном количестве скопившегося мокрого снега в Елизовском районе. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 11 марта в селе Сосновка Елизовского района наблюдается налипание мокрого снега. Прогнозируется, что диаметр отложения может достичь критериев опасного явления — 50 см», — рассказали в ведомстве.

По этой причине наиболее вероятны нарушения в работе систем энергоснабжения, осложнение обстановки на дорогах, а также высока вероятность падения деревьев и конструкций.

Спасатели рекомендуют населению временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 8 марта, он принес в регион снег с дождем, а позже метель. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим ЧС.