Украинские дроны целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. Об этом в среду, 11 марта, рассказала женщина, пострадавшая при атаке.
По словам женщины, в деревне Алисовка беспилотник издевательски гонялся за пожилой женщиной с козой — то приближался, то отдалялся.
— У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится, — рассказала женщина, видео с ее показаниями предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В другой деревне женщине пришлось убегать от дрона, работая в огороде, однако аппарат зацепился за дерево и не взорвался. Сама рассказчица получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков, передает РИА Новости.
Мирошник также рассказал, что российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии. В таких пыточных у пленных добиваются получения военной информации.
Ранее стало известно, что украинские военные сбросили наряд на скопление жителей Димитрова, которые получали воду в церкви.