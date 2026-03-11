Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Белгорода рассказала, как дрон ВСУ издевался над бабушкой с козой

Украинские дроны целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. Об этом в среду, 11 марта, рассказала женщина, пострадавшая при атаке.

Украинские дроны целенаправленно преследуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области. Об этом в среду, 11 марта, рассказала женщина, пострадавшая при атаке.

По словам женщины, в деревне Алисовка беспилотник издевательски гонялся за пожилой женщиной с козой — то приближался, то отдалялся.

— У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится, — рассказала женщина, видео с ее показаниями предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В другой деревне женщине пришлось убегать от дрона, работая в огороде, однако аппарат зацепился за дерево и не взорвался. Сама рассказчица получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков, передает РИА Новости.

Мирошник также рассказал, что российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии. В таких пыточных у пленных добиваются получения военной информации.

Ранее стало известно, что украинские военные сбросили наряд на скопление жителей Димитрова, которые получали воду в церкви.