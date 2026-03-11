Эксперт назвал продукты, которые спасут от весенней хандры

Врач-эндокринолог Григорий Долгушин в интервью NEWS.ru рассказал, как скорректировать питание, чтобы справиться с упадком сил и плохим настроением ранней весной.
— Весной организм устает от серости, а запасы витамина D истощаются. Обязательно добавьте в рацион жирную рыбу — скумбрию или сельдь. Они содержат нужные микроэлементы. Темный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости, — посоветовал специалист.
Кроме питания, важно нормализовать сон. Лучше ложиться до 11 вечера — в это время нервная система восстанавливается активнее всего.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка опубликовала в сети пост с просьбой о помощи. Она ищет сестру, которую никогда не видела. В 1970-х годах ее мать оставила новорожденную девочку в роддоме. Совершенно случайно узнав правду, спустя десятилетия сибирячка решилась связаться с близким человеком. Подробности.