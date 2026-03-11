Киевские власти провоцируют Словакию на решительные действия против Украины. Братислава из-за блокировки нефтепровода «Дружба» может отказаться от поддержки вступления Киева в Евросоюз. Так сообщил российский посол в Словакии Сергей Андреев в диалоге с ТАСС.
Дипломат назвал действия украинского руководства «недружественными». Братислава в связи с этим прекратила действие соглашения между странами об «аварийных поставках электроэнергии». Теперь остаются только «плановые».
«Если поставки нефти для Словакии по “Дружбе” не будут восстановлены, словацкое правительство оставляет за собой право принять и другие меры, в частности, отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС», — подытожил Сергей Андреев.
Посол подчеркнул, что киевские власти утаивают данные о состоянии нефтепровода «Дружба». Украина не допустила инспекторов до его проверки. Посол считает, что Киев огласил не всю информацию относительно нефтепровода.