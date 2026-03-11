Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор

«Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования — ред.), мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов», — сказала врач.