Врач рассказала, почему вредно засыпать под включенный телевизор

РИА Новости: телевизор вреден для сна, так как мозг продолжает работать.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 11 мар — РИА Новости. Включенный телевизор вреден для засыпания и качества сна, поскольку мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, и это перегружает нервную систему и не позволяет выспаться, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова.

«Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции цикла сна и бодрствования — ред.), мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов», — сказала врач.

Если сложно засыпать в тишине, лучше использовать «белый шум», спокойную музыку без слов или звуки природы, где нет перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, рекомендует специалист.