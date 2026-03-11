Жанибек Алимханулы официально лишен титула чемпиона IBF

В организации сослались на несколько правил. В частности, правило 18 гласит: «Любой боксер, отстраненный штатом, национальной ассоциацией боксерских комиссий, органом по боевым видам спорта или комиссией, признанной IBF, действующей в качестве RMA, за нарушение антидопинговых правил, не имеет права быть включенным в рейтинг IBF или участвовать в любом бою, санкционированном IBF, в течение одного года». При этом Алимханулы должен был провести обязательную защиту своего титула чемпиона мира IBF в среднем весе не позднее 4 июля 2026 года. IBF обязана уведомить Алимханулы о его обязательной защите не позднее 4 мая 2026 года.