Жанибек Алимханулы официально лишен титула чемпиона IBF

В организации сослались на несколько правил. В частности, правило 18 гласит: «Любой боксер, отстраненный штатом, национальной ассоциацией боксерских комиссий, органом по боевым видам спорта или комиссией, признанной IBF, действующей в качестве RMA, за нарушение антидопинговых правил, не имеет права быть включенным в рейтинг IBF или участвовать в любом бою, санкционированном IBF, в течение одного года». При этом Алимханулы должен был провести обязательную защиту своего титула чемпиона мира IBF в среднем весе не позднее 4 июля 2026 года. IBF обязана уведомить Алимханулы о его обязательной защите не позднее 4 мая 2026 года.
Правило 5.B.1 гласит, в частности: «Каждый чемпион, признанный IBF в своей весовой категории от минимального до супертяжелого веса, обязан провести обязательную защиту своего чемпионского титула в течение девяти месяцев после его завоевания в поединке, запланированном на двенадцать раундов, против ведущего доступного претендента, назначенного председателем чемпионского комитета». Санкции, предусмотренные правилом 18, запрещают Жанибеку Алимханулы быть включенным в рейтинг IBF или «участвовать в любом бою, санкционированном IBF» в течение одного года после его отстранения за антидопинговое нарушение.
«Дисквалификация Алимханулы вступает в силу со 2 декабря 2025 года, и, следовательно, годичный период недопуска истекает 2 декабря 2026 года. Соответственно, Алимханулы не может выполнить обязательство по обязательной защите титула 4 июля 2026 года. 5 марта 2026 года Совет директоров IBF провел телеконференцию для обсуждения данного вопроса. Большинство директоров пришло к выводу, что, учитывая вышеизложенное, титул чемпиона мира IBF в среднем весе должен быть немедленно объявлен вакантным», — говорится в официальном заявлении IBF.
Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек Алимханулы оказался в центре допингового скандала. Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что казахстанец Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. Было начато расследование. Сам спортсмен подчеркнул, что не нарушал правил и попросил перепроверить его второй тест. После команда спортсмена сделала заявление в связи с инцидентом, а позже — обратилась к болельщикам боксера.
19 января состоялось второе слушание по делу, связанному с допинг-пробой Жанибека Алимханулы. Позже стало известно, что проба подтвердила наличие допинга. На данный момент боксер отстранен от всех боев на время разбирательства.