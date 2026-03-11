Как распознать звонок мошенника, рассказали эксперты

С 1 сентября 2025 года в правилах регламентировано, что все звонки от юридических лиц должны сопровождаться обязательной маркировкой — на дисплее должна отображаться не только номер, но и название компании или категория вызова, передает ИА DEITA.RU.
Если эта маркировка отсутствует, а звонок исходит от представителя банка, оператора связи или иной организации, рекомендуется сразу же прекращать разговор, поскольку подобные звонки в такой ситуации могут быть обманом или попыткой выманить личные данные.
Специалисты напомнили, что также стоит обращать внимание на время совершения звонка. По деловым правилам контакты с клиентами и деловыми партнерами, как правило, происходят в рабочие часы. Звонки в слишком ранние или слишком поздние часы могут свидетельствовать о мошеннических намерениях, так как злоумышленники часто пытаются застать жертву врасплох, проявляя необычную активность в нерабочее время.
Особое внимание стоит уделять попыткам запрашивать личные и конфиденциальные данные. Надежные представители компаний обычно уже располагают всей необходимой информацией о клиенте и не станут подробно выяснять пароли, номера паспортов или другие секретные сведения по телефону, пишут «Известия».
Мошенники зачастую собирают такие сведения из открытых источников, утекших баз данных или специально подготовленных списков, чтобы создать у потенциальной жертвы впечатление легитимности их обращения. В случае любого сомнения в подлинности разговора советуют завершать диалог и самостоятельно связаться с организацией, используя телефон, указанный на официальном сайте или других официальных источниках.