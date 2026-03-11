Как распознать звонок мошенника, рассказали эксперты

Специалисты напомнили, что также стоит обращать внимание на время совершения звонка. По деловым правилам контакты с клиентами и деловыми партнерами, как правило, происходят в рабочие часы. Звонки в слишком ранние или слишком поздние часы могут свидетельствовать о мошеннических намерениях, так как злоумышленники часто пытаются застать жертву врасплох, проявляя необычную активность в нерабочее время.