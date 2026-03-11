В ГД рассказали о правах семей трудовых мигрантов на медпомощь в России

«Работающие мигранты и их члены семьи имеют право на получение в России бесплатной экстренной медицинской помощи. В ней им не будет отказано, — сказал Леонов. — Согласно же решению суда, специальные нормы Договора о ЕАЭС об оказании медицинской помощи не предусматривают автоматического применения механизма ОМС на членов семей работающих мигрантов. Суд постановил, что конкретное регулирование этих механизмов остается суверенным правом каждого государства — члена ЕАЭС».