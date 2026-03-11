В ГД рассказали о правах семей трудовых мигрантов на медпомощь в России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия не обязана предоставлять членам семей трудовых мигрантов медицинскую помощь по ОМС, однако они все равно имеют право на бесплатную экстренную медпомощь. Соответствующее решение вынес суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Депутат напомнил, что в январе Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с просьбой растолковать вопрос об обязательном медицинском страховании семей трудовых мигрантов в РФ.
«Работающие мигранты и их члены семьи имеют право на получение в России бесплатной экстренной медицинской помощи. В ней им не будет отказано, — сказал Леонов. — Согласно же решению суда, специальные нормы Договора о ЕАЭС об оказании медицинской помощи не предусматривают автоматического применения механизма ОМС на членов семей работающих мигрантов. Суд постановил, что конкретное регулирование этих механизмов остается суверенным правом каждого государства — члена ЕАЭС».
Парламентарий указал, что семьи трудовых мигрантов также могут приобрести полис ДМС и получать необходимое медобслуживание. «Никаких ограничений в таком случае не предусмотрено», — заключил он.