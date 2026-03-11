В России предложили учредить День работника беспилотной авиации

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства «Авиапорт» выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника — Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров.
«Отраслевое агентство “Авиапорт” запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника — Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая — день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 “Ястреб”, — сказал Скляров.
По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений.
«Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли», — подчеркнул Скляров.
В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов — от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов.
«Учреждение профессионального праздника “День работника беспилотной авиации” послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы», — сказал Скляров.
Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.