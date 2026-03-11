Общественник оценил предложение запретить подросткам вход в хабаровские ТЦ

Поводом стало предложение управляющей ТРК «Броско Молл» Ксении Руденко разрешать вход посетителям младше 16 лет только в сопровождении родителей. Идея появилась на фоне жалоб на поведение отдельных групп несовершеннолетних, которые, по словам посетителей, нередко мешают отдыху других гостей торгового центра.
По словам сторонников ограничений, в общественных пространствах все чаще возникают ситуации, когда подростки ведут себя шумно, используют нецензурную лексику и провоцируют конфликты. Некоторые посетители утверждают, что подобные эпизоды иногда заканчиваются потасовками. В связи с этим часть горожан считает, что ограничение доступа несовершеннолетних без сопровождения взрослых может стать способом повысить порядок в торговых залах и на фудкортах.
Однако предложение вызвало и противоположную реакцию. Многие жители города считают, что подобная мера несправедливо затронет и тех подростков, которые ведут себя спокойно и не нарушают правила. По мнению критиков инициативы, проблема должна решаться точечно — через работу охраны и применение существующих норм законодательства, а не через ограничения для целой возрастной группы.
Отдельные горожане также отмечают, что ответственность за поддержание порядка в торговых центрах лежит прежде всего на их администрации и службах безопасности. Они считают, что усиление охраны и оперативное реагирование на конфликты может оказаться более эффективным, чем введение запретов для несовершеннолетних посетителей.
Свою позицию по поводу обсуждаемой инициативы в беседе с hab.aif.ru высказал руководитель общественной организации «Дело Жизни» Андрей Никонов. По его мнению, сама постановка вопроса о запрете входа подросткам выглядит спорной и не решает корень проблемы.
Общественник отмечает, что торговые центры являются общественными пространствами, а значит должны оставаться доступными для разных категорий посетителей. Ограничительные меры могут создать парадоксальные ситуации, когда дисциплинированные подростки окажутся в числе тех, кому фактически закрывают доступ в общественное место. К тому же, многие из ребят приходят в торговые центры не только для отдыха или чтобы поискать приключений, но и по вполне бытовым причинам.
«Торговый центр — это не закрытый элитный клуб, куда можно пускать только избранных. Это общественное пространство, где бывают семьи, молодёжь, дети. Ограничивать вход для всех подростков из-за поведения отдельных людей — довольно странное решение. Представьте ситуацию: дети хотят самостоятельно купить подарок маме к празднику или просто сходить в кино с друзьями. Если вводить запрет на посещение без родителей, получится абсурд. Не каждый подросток будет приходить в торговый центр вместе с мамой или папой», — отметил Андрей Никонов.
По мнению общественника, если в конкретном торговом центре возникают проблемы с дисциплиной, администрация может использовать другие инструменты. Речь идет о работе с охранными структурами и усилении контроля внутри здания.
«Если возникают конфликты или нарушения, необходимо усиливать взаимодействие с охранными предприятиями, подключать тревожные кнопки Росгвардии. Любая конфликтная ситуация должна решаться в правовом поле, а не через запреты, которые затрагивают всех без разбора», — подчеркнул Никонов.
Собеседник уверен, что проблема поведения отдельных несовершеннолетних требует более комплексного подхода. По его словам, нельзя переносить ответственность за действия единиц на всю возрастную категорию.
«Среди тысячи подростков может найтись один человек, который ведёт себя вызывающе. Но это не означает, что остальные девятьсот девяносто девять должны из-за него лишиться возможности спокойно приходить в торговый центр», — сказал общественник.
Вместо запретов, уверен Никонов, предпринимателям стоит искать способы вовлечения молодёжи в более конструктивную деятельность — часть подростков просто не имеет организованного досуга.
«Если владельцы торговых центров видят, что там постоянно собираются группы подростков, возможно, стоит подумать о том, как предложить им полезную занятость — например, временную подработку или участие в городских проектах. Когда у молодых людей появляется ответственность, меняется и их отношение к окружающим», — отметил он.