Общественник оценил предложение запретить подросткам вход в хабаровские ТЦ

«Торговый центр — это не закрытый элитный клуб, куда можно пускать только избранных. Это общественное пространство, где бывают семьи, молодёжь, дети. Ограничивать вход для всех подростков из-за поведения отдельных людей — довольно странное решение. Представьте ситуацию: дети хотят самостоятельно купить подарок маме к празднику или просто сходить в кино с друзьями. Если вводить запрет на посещение без родителей, получится абсурд. Не каждый подросток будет приходить в торговый центр вместе с мамой или папой», — отметил Андрей Никонов.