На Западе заявили, что Трамп сделал важные выводы после беседы с Путиным: где он ошибся

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 9 марта провели новый телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, кризис на Ближнем Востоке. Дональд Трамп в процессе разговора мог осознать свою ошибку в ситуации с Ираном. На это указывает немецкое издание Berliner Zeitung.
Автор отмечает, что президенту США грозит «политический ущерб» из-за резкого повышения цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Он намерен избежать такого сокрушительного поражения, сказано в статье.
«Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает», — пишет издание.
В настоящий момент США и Россия не ведут переговоров о новой встрече лидеров стран. Москва не получала таких предложений, оповестил представитель Кремля Дмитрий Песков.