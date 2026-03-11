Морпехи нашли Библию 17−18 веков в разрушенном доме

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Бойцы морской пехоты обнаружили Библию XVII-XVIII веков в разрушенном доме на добропольском направлении, книга сохранилась практически полностью, рассказала РИА Новости помощник заместителя командира отряда Барс-22 «Тигр».
По словам помощника заместителя командира отряда по военно-политической работе 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Барракуда», книгу нашли военнослужащие во время выполнения боевой задачи.
«Был полностью разрушенный, сгоревший дом. И в его стенах, среди этих разрушений, нашли абсолютно целую священную книгу — Библию, датированную XVII-XVIII веком», — рассказала она.
По её словам, после обнаружения книги военнослужащие решили передать историческую находку для сохранения.
«Самое интересное, что в пути передачи этой книги участвовали только мусульмане. Ребята очень аккуратно передавали её из рук в руки, хотели донести. Они говорили, что уважают нашу веру», — добавила «Барракуда».
В результате Библию удалось сохранить и передать специалистам.
«Она доехала, и сейчас находится в одном из музеев России», — уточнила собеседница агентства.
Она также добавила, что сами бойцы говорили о символичности этой находки.
«Те, кто передавал Библию из рук в руки, говорили, что она как будто вела их и помогла выйти из той ситуации целыми и невредимыми», — рассказала она.