Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным

Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа.