В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России

УФА/БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Запасы качественного и разнообразного меда в Башкирии и Алтайском крае есть, рассказали РИА Новости производители меда.
Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что погодные условия в основных медоносных регионах, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России в 2026 году.
В Алтайском крае в 2025 году было произведено достаточное количество меда, сообщили в региональном управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Учитывая неполную ясность и уверенность в погодных условиях сезона сбора текущего года, не все пчеловоды спешат расстаться с урожаем предыдущего. В Алтайском крае мёд есть, меда много. Мёд — качественный, разнообразный», — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном дефиците меда.
В Башкирии в последние годы производство меда снижалось из-за болезней пчел, которые завозились из Узбекистана, от них заражались и гибли местные насекомые, рассказал председатель организации «Пчеловоды Башкирии» Рамил Магданов. Однако в 2025 году в Башкирии было добыто около 5 тысяч тонн мёда, наметился рост, а с 2026 года ввоз пчел из Центральной Азии запрещен.
«Пчеловоды Башкирии» планируют поднимать поголовье пчелосемей на 20% ежегодно. Зима 2025−2026 выдалась на редкость очень снежной, не стоит ждать засухи. Валовую добычу мёда планируется поднять до 6 тысяч тонн", — сообщил Магданов.
Башкирия и Алтайский край — ведущие регионы медосбора в России. Бренды «Алтайский мёд» и «Башкирский мёд» зарегистрированы в Роспатенте как региональные продукты.