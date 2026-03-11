Женщины в РФ зарабатывают в среднем на треть меньше мужчин: названа причина

«В среднем разрыв в зарплатах мужчин и женщин на разных должностях составляет более 30%. Это можно объяснить достаточно просто. Во-первых, все еще сильны стереотипы, что женщина обязательно уйдет в декрет, а если у нее уже есть дети, то будет больше уделять времени ребенку и меньше работе», — сказала она ТАСС, добавив, что зарплатные ожидания российских женщин скромнее, чем у мужчин. Богданова-Шемраева объяснила это традиционным восприятием мужчины как добытчика, приносящего в семью больше денег.