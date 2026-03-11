Женщины в РФ зарабатывают в среднем на треть меньше мужчин: названа причина

Россиянки зарабатывают в среднем на треть меньше, чем россияне. Объяснение этому дала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Средняя начисленная заработная плата у женщин руководителей составляет 110,6 тыс. рублей, а у мужчин — 159,3 тыс. рублей, привела эксперт данные Росстата.
«В среднем разрыв в зарплатах мужчин и женщин на разных должностях составляет более 30%. Это можно объяснить достаточно просто. Во-первых, все еще сильны стереотипы, что женщина обязательно уйдет в декрет, а если у нее уже есть дети, то будет больше уделять времени ребенку и меньше работе», — сказала она ТАСС, добавив, что зарплатные ожидания российских женщин скромнее, чем у мужчин. Богданова-Шемраева объяснила это традиционным восприятием мужчины как добытчика, приносящего в семью больше денег.
Ранее сообщалось, что в России на 40 тысяч рублей выросла месячная зарплата, теперь она в среднем составляет почти 140 000 рублей.
Тем временем средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти регионах РФ.