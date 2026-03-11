Хабаровские школьники показали хорошие результаты на тренировочных ЕГЭ

Стали известны результаты регионального тренировочного ЕГЭ в Хабаровске. Свои знания накануне настоящих экзаменов проверили почти пять тысяч одиннадцатиклассников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лучшие показатели по русскому языку у выпускника Академического лицея, он набрал 97 баллов. Свыше 80 баллов получил 71 участник тестов.
— Высокие баллы по профильной математике получили 120 выпускников, написал в своем телеграмм-канале министр образования Хабаровского края Алексей Мокрушин. — Лучший результат — 99 баллов у выпускника Лицея инновационных технологий. Всего математику профильного уровня сдавали 2,5 тысячи школьников, а базовую — чуть больше двух тысяч.
Такие тренировочные экзамены помогают школьникам проверить свои знания, подтянуть какие-то темы, с которыми возникли трудности, понять, как выглядит задание и что надо знать, чтобы избежать технических ошибок, которые влияют на конечный результат.
Точно также готовятся к летним испытаниям и девятиклассники. 12 марта они попробуют свои силы в сдаче ОГЭ по русскому языку, 17 марта — по математике.