Посол Ирана: Тегеран нанес повреждения авианосцу США «Авраам Линкольн»

Иранские военные смогли повредить американский. Об этом в среду, 11 марта, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, это стало посланием для Вашингтона.

— Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил, — сказал Джалали в интервью РИА Новости.

6 марта КСИР сообщил о ударе по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Последствия нанесенного удара не уточнялись. Официальной информации со стороны США также не поступало.

5 марта КСИР сообщил, что Иран якобы снова атаковал авианосец армии США «Авраам Линкольн», который находится в Оманском заливе. Это был второй раз, когда Иран утверждал, что атаковал данный корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда КСИР заявил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Однако представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля. Сообщение о повторных ударах по судну пока не комментировали.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
