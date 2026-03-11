Посол Ирана: Тегеран нанес повреждения авианосцу США «Авраам Линкольн»

5 марта КСИР сообщил, что Иран якобы снова атаковал авианосец армии США «Авраам Линкольн», который находится в Оманском заливе. Это был второй раз, когда Иран утверждал, что атаковал данный корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда КСИР заявил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Однако представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля. Сообщение о повторных ударах по судну пока не комментировали.