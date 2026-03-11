Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов

ТУЛА, 11 мар — РИА Новости. Повышенная температура тела не всегда означает начало ОРВИ, она может сигнализировать об эмоциональном перенапряжении, гормональных изменениях и даже о развитии аутоиммунных заболеваний, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.
«Температура — это защитная реакция организма. Когда иммунитет замечает “врага” (вирус, бактерию, воспаление), он повышает температуру тела, чтобы замедлить размножение микробов. Но не всегда дело в инфекции, причин может быть больше», — пояснила врач.
Специалист отметила, что жар без симптомов может оказаться первым признаком начинающегося гриппа. Температура поднимается за 1−2 дня до появления насморка или боли в горле. Помимо инфекций, температура может подняться из-за перегрева на солнце или в сауне — в этом случае жаропонижающие бесполезны, помогают отдых и прохладный душ. Стресс и недосып способны вызвать «психогенную температуру» до 37,5 градуса. У женщин причины могут крыться в гормональных изменениях: цикл, беременность или климакс.
«Иногда воспаление развивается “тихо”: почки, зубы. Боль может быть слабой или отсутствовать, а температура уже есть. Некоторые препараты и вакцинация могут вызывать временное повышение температуры — это нормальная реакция иммунитета. К этой же категории относятся и антидепрессанты», — рассказала Татьяна Подщипкова.
Также собеседница агентства подчеркнула, если температура держится неделями и причина ее повышения не ясна, врач может проверить пациента на наличие аутоиммунных процессов, хронических инфекций, в числе которых туберкулез, и проблемы с кровью. Данные заболевания встречаются реже, но требуют обследования.