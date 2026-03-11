Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов

Специалист отметила, что жар без симптомов может оказаться первым признаком начинающегося гриппа. Температура поднимается за 1−2 дня до появления насморка или боли в горле. Помимо инфекций, температура может подняться из-за перегрева на солнце или в сауне — в этом случае жаропонижающие бесполезны, помогают отдых и прохладный душ. Стресс и недосып способны вызвать «психогенную температуру» до 37,5 градуса. У женщин причины могут крыться в гормональных изменениях: цикл, беременность или климакс.