Из Иркутска запустили прямые рейсы в китайский курортный город Санью

С 7 марта 2026 года у жителей Иркутска появилась возможность улететь в китайский курортный город Санью прямым рейсом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, самолеты Airbus A320 летают три раза в неделю.
— В марте на острове Хайнань уже настоящее лето, воздух прогревается до 28 градусов, вода — до 25. Для пляжного отдыха подойдут бухты Ялунвань с бирюзовой водой, Саньявань с длинной береговой линией и закатами, а также Дадунхай, где кипит курортная жизнь, — рассказывают работники аэропорта.
Туристы могут посетить Остров обезьян, Ущелье бабочек, тропический парк Янода, термальные источники и центры китайской медицины. Для любителей активного отдыха есть дайвинг, прогулки на яхтах и рыбалка в море. Местная кухня тоже заслуживает внимания. Стоит попробовать фирменную утку по-хайнаньски, зеленый чай в чайных домах и экзотические блюда.
