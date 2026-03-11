Из Иркутска запустили прямые рейсы в китайский курортный город Санью

— В марте на острове Хайнань уже настоящее лето, воздух прогревается до 28 градусов, вода — до 25. Для пляжного отдыха подойдут бухты Ялунвань с бирюзовой водой, Саньявань с длинной береговой линией и закатами, а также Дадунхай, где кипит курортная жизнь, — рассказывают работники аэропорта.