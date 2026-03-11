Ричмонд
Из Иркутска запустили прямые рейсы в китайский курортный город Санью

В марте на острове Хайнань уже настоящее лето, воздух прогревается до 28 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 7 марта 2026 года у жителей Иркутска появилась возможность улететь в китайский курортный город Санью прямым рейсом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, самолеты Airbus A320 летают три раза в неделю.

— В марте на острове Хайнань уже настоящее лето, воздух прогревается до 28 градусов, вода — до 25. Для пляжного отдыха подойдут бухты Ялунвань с бирюзовой водой, Саньявань с длинной береговой линией и закатами, а также Дадунхай, где кипит курортная жизнь, — рассказывают работники аэропорта.

Туристы могут посетить Остров обезьян, Ущелье бабочек, тропический парк Янода, термальные источники и центры китайской медицины. Для любителей активного отдыха есть дайвинг, прогулки на яхтах и рыбалка в море. Местная кухня тоже заслуживает внимания. Стоит попробовать фирменную утку по-хайнаньски, зеленый чай в чайных домах и экзотические блюда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что госавтоинспекторы задержали водителя, который может побороться за звание самого пьяного автомобилиста в стране. Подробнее.

