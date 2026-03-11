Финляндия рискует столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стране следует наладить отношения с Россией. Так заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X. Он обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу с призывом «немедленно связаться с Москвой».
Профессор подчеркнул, что Хельсинки необходимо нормализовать контакты с Москвой. Финляндии необходима помощь России, добавил он.
«Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас», — признал Туомас Малинен.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ранее предрек Германии кризис промышленного производства. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться из-за отказа от российских энергоносителей. Немецкое промышленное производство находится «в свободном падении», прокомментировал глава РФПИ.