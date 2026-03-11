Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нам нужна Россия прямо сейчас»: в Финляндии запаниковали из-за энергетического кризиса

Профессор Малинен призвал президента Финляндии Стубба связаться с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия рискует столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стране следует наладить отношения с Россией. Так заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X. Он обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу с призывом «немедленно связаться с Москвой».

Профессор подчеркнул, что Хельсинки необходимо нормализовать контакты с Москвой. Финляндии необходима помощь России, добавил он.

«Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас», — признал Туомас Малинен.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ранее предрек Германии кризис промышленного производства. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться из-за отказа от российских энергоносителей. Немецкое промышленное производство находится «в свободном падении», прокомментировал глава РФПИ.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше