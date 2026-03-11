Почти 47 тонн просроченного рыбного жира нашли в Приморье

В тот же день государственный инспектор провел досмотр контейнера. Во время проверки специалисты обнаружили часть технического рыбного жира с истекшим сроком годности. Кроме того, на эту продукцию у грузоотправителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.