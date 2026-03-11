Ричмонд
Почти 47 тонн просроченного рыбного жира нашли в Приморье

Груз прибыл из Камчатского края.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостокском морском торговом порту обнаружили технический рыбный жир с истекшим сроком годности. Нарушение нашли сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По данным ведомства, контейнер с продукцией общим весом 46,8 тонны прибыл из Камчатского края. Груз поступил на территорию порта 3 марта.

В тот же день государственный инспектор провел досмотр контейнера. Во время проверки специалисты обнаружили часть технического рыбного жира с истекшим сроком годности. Кроме того, на эту продукцию у грузоотправителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

«На часть продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что российским законодательством запрещен оборот пищевой продукции без ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарной экспертизы, подтверждающей ее качество и безопасность.

По факту выявленного нарушения в отношении грузоотправителя было открыто административное производство по статье КоАП РФ.

4 марта Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора рассмотрело административное дело и вынесло постановление о назначении штрафа. Ранее предприятие уже привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения в 2025 году. Назначенные тогда штрафы были оплачены.

