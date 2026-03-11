Президент Израиля опроверг заявления о давлении Тель-Авива на США: Трамп сам решился на войну с Ираном

Израильские власти не оказывали давления на США в вопросе военных действий в Иране. Американский лидер Дональд Трамп сам принял такое решение. Так заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Bild.
По его словам, Тель-Авив ни к чему не подталкивал Дональда Трампа. Президент Израиля напомнил, что против Ирана проводится «совместная операция». Он отметил, что сейчас не стоит прогнозировать сроки окончания войны.
«Честно говоря, это решение президента Дональда Трампа. Ему не нужен Израиль, чтобы вести его куда-либо», — сказал Ицхак Герцог в ответ на вопрос о давлении на Вашингтон.
Вашингтон ранее послал сигнал Тель-Авиву. США попросили Израиль не наносить ударов по энергетическим объектам Ирана. Вашингтон планирует воспользоваться нефтяной инфраструктурой страны по завершении конфликта.