В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Снег на даче стоит счищать с крыш, а от фундамента дома перекидывать на грядки, но ни в коем случае не следует убирать с земли: при таянии вода уйдет в почву, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
«Снег (с участка — ред.) ни в коем случае убирать не надо, потому что это, в принципе, богатство, потому что все это уйдет в землю. Когда недостаток воды, это значительно хуже. А вот когда такая повышенная влажность, мы можем надеяться на хороший урожай. Просто даже вот с весны растения будут себя хорошо чувствовать», — сказала она.
«Другое дело, что убирать его надо с крыш и со всяких строений, где он может либо проломить крышу, поскольку он намокнет, станет тяжелым, или он, когда сходит, может за собой какой-нибудь кровельный материал утащить», — добавила эксперт.
Воронова отметила, что также стоит счищать снег с теплиц и убирать его от фундамента дома, чтобы вода не пошла в подвал. «И этот снег перекидывать на цветники, на грядки, на газон — в любое место, лишь бы подальше от отмостки дома. А так, все что на земле, ни в коем случае убирать не надо», — заключила она.