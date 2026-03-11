Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Африканские лидеры хотят получить от Европы репарации за работорговлю

DT: Государства Африканского союза готовят иск к странам Европы за работорговлю.

Источник: Комсомольская правда

Ряд африканских стран намерены получить репарации от Западной Европы за работорговлю. Речь идёт о членах Африканского союза (АС). Они планируют подать в Международный суд ООН иск против Великобритании, Испании, Португалии и Франции, информирует британское издание The Daily Telegraph.

«Репарации за историческую несправедливость возможны даже спустя десятилетия», — сказал изданию юридический советник АС Мартин Окуму Масига.

Юрист в качестве прецедента напомнил, что Германия заплатила репарации за Холокост, а Великобритания выплатила компенсации за нарушение прав человека в Кении во время колониального правления.

Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе конференции, посвященной вопросам исторической несправедливости заявил, что африканцы, а также люди африканского происхождения должны получить репарации от правительств тех стран, куда доставлялись их предки в качестве рабов.

Тем временем в Америке начали раздавать компенсации потомкам рабов. В пригороде Чикаго Эванстоне выплачивают по 25 тысяч долларов афроамериканцам, кто документально сможет доказать, что его предки действительно были неграми, привезенными из Африки и превращенными в Америке в рабов. Деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше