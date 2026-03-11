Африканские лидеры хотят получить от Европы репарации за работорговлю

Ряд африканских стран намерены получить репарации от Западной Европы за работорговлю. Речь идёт о членах Африканского союза (АС). Они планируют подать в Международный суд ООН иск против Великобритании, Испании, Португалии и Франции, информирует британское издание The Daily Telegraph.
«Репарации за историческую несправедливость возможны даже спустя десятилетия», — сказал изданию юридический советник АС Мартин Окуму Масига.
Юрист в качестве прецедента напомнил, что Германия заплатила репарации за Холокост, а Великобритания выплатила компенсации за нарушение прав человека в Кении во время колониального правления.
Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе конференции, посвященной вопросам исторической несправедливости заявил, что африканцы, а также люди африканского происхождения должны получить репарации от правительств тех стран, куда доставлялись их предки в качестве рабов.
Тем временем в Америке начали раздавать компенсации потомкам рабов. В пригороде Чикаго Эванстоне выплачивают по 25 тысяч долларов афроамериканцам, кто документально сможет доказать, что его предки действительно были неграми, привезенными из Африки и превращенными в Америке в рабов. Деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий.