Африканские лидеры хотят получить от Европы репарации за работорговлю

Тем временем в Америке начали раздавать компенсации потомкам рабов. В пригороде Чикаго Эванстоне выплачивают по 25 тысяч долларов афроамериканцам, кто документально сможет доказать, что его предки действительно были неграми, привезенными из Африки и превращенными в Америке в рабов. Деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий.