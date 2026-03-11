Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением

Позже сотрудница попросила Приволжский районный суд Казани признать незаконным увольнение, так как заявление было написано под давлением. Суд встал на сторону женщины и восстановил ее в должности, а также взыскал в ее пользу зарплату на сумму порядка 670 тысяч рублей с компенсацией морального вреда в 10 тысяч рублей. Решение поддержал и Верховный суд Республики Татарстан, который увеличил сумму взысканной зарплаты почти до 778 тысяч рублей.