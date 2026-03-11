«Народный каток» на набережной Хабаровска завершил сезон

С приходом весны организаторы приняли решение завершить работу ледовой площадки в этом сезоне. Об этом сообщили представители катка.
В марте установились плюсовые температуры, из-за чего поддерживать качественный лёд стало невозможно. Поверхность начала активно таять, стала неровной и бугристой. Катание на коньках теперь несёт высокий риск травм, поэтому доступ на лёд полностью закрыт.
Вместе с катком завершил работу и Универсальный краевой спортивный комплекс на этой территории. Фудкорт и пункт проката коньков и другого инвентаря тоже прекратили обслуживание посетителей до следующей зимы. Весь комплекс оборудования демонтируют в ближайшее время.
«Народный каток» остаётся самым большим бесплатным открытым ледовым пространством на Дальнем Востоке. Каждую зиму он привлекает тысячи хабаровчан и гостей города. В этом сезоне площадку посетили несколько десятков тысяч человек, что стало очередным рекордом популярности.
Организаторы поблагодарили всех, кто приходил на каток, и пообещали вернуться с новым сезоном уже следующей зимой. Пока же набережная постепенно переходит в весенний режим, а жители переходят на другие виды активного отдыха.