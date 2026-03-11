Ричмонд
hh.ru: местоположением офиса довольны 62% москвичей

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 56%, говорится в исследовании.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Местоположением офиса, куда необходимо ходить каждый день, довольны 62% москвичей, в Санкт-Петербурге цифра чуть ниже — 56%. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

Опрос проходил с 13 по 19 февраля 2026 года среди 1 988 респондентов.

«Исследование показало, что местоположением офиса или промышленной площадки, куда нужно приходить каждый день, больше всего довольны опрошенные сотрудники из Краснодарского края (71%) и Новосибирской области (68%). Тогда как в Москве этот показатель равняется 62%, а в Санкт-Петербурге еще меньше (56%)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что уровень удовлетворенности этим аспектом может снижать достаточно высокая транспортная загруженность мегаполисов.

Что касается перспектив развития карьеры и обучения, то в среднем по стране удовлетворенность данными аспектами составляет 23%. Обучением и развитием в компаниях довольны 26% опрошенных, указывается в материалах.