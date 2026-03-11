Ричмонд
На трассе Братск — Усть-Илимск из-за дождя и гололеда ограничили движение

Это касается водителей фур и автобусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область ненадолго пришло тепло, но оно продержалось совсем недолго. Уже 11 марта 2026 года во многих районах ожидается дождь, который перейдет в снег. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в Братском и Усть-Илимском районах погода ухудшилась сильнее всего — там с полуночи ввели ограничения на трассе «Братск — Усть-Илимск».

— На участке с 3 по 245 километр запретили движение большегрузов и автобусов. Причина — мокрый дождь и стекловидный лед на дороге. Когда снимут ограничения, сообщат дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.

Кстати, морозы вернутся и в областной центр. Правда, на этот раз не такие сильные. Согласно прогнозам синоптиков, ночью 12 марта ожидается −13 градусов, пройдет снег. В ночь на пятницу 13-е столбик термометра опустится до −20. Зато сразу после этого непогода начнет отступать. Подробности читайте на сайте КП-Иркутск.