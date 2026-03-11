На трассе Братск — Усть-Илимск из-за дождя и гололеда ограничили движение

В Иркутскую область ненадолго пришло тепло, но оно продержалось совсем недолго. Уже 11 марта 2026 года во многих районах ожидается дождь, который перейдет в снег. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в Братском и Усть-Илимском районах погода ухудшилась сильнее всего — там с полуночи ввели ограничения на трассе «Братск — Усть-Илимск».