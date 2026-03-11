Самолет разбился в Австрии после того, как пилот поприветствовал с воздуха дочь

В Австрии 60-летний пилот легкомоторного самолета в воскресенье, 8 марта, потерпел крушение во время полета, который совершал на глазах у своей дочери. Об этом сообщает Bild.
В Лендорфе мужчина пролетел над девушкой, наблюдавшей за ним с земли, и поприветствовал ее. Вскоре после этого он потерял управление и врезался в поле.
Дочь вызвала спасателей и позвала на помощь мать-медика, которая пыталась реанимировать супруга до приезда врачей, но спасти его не удалось. Расследование продолжается, говорится в сообщении.
25 февраля в Турции разбился истребитель F-16. По данным Минобороны Турции, связь с воздушным судном пропала вскоре после его вылета с военной базы. В результате инцидента погиб пилот. Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины случившегося.
Позже в соцсетях опубликовали кадры с видеорегистратора автомобиля, на котором запечатлен момент крушения истребителя в турецком городе Балыкесир.
В начале февраля три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске. Разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации. На борту находились два курсанта и инструктор. Позже в СМИ появилась информация о том, что авиапроисшествие могло произойти из-за аэродинамического сваливания.