Самолет разбился в Австрии после того, как пилот поприветствовал с воздуха дочь

В начале февраля три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске. Разбившийся самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации. На борту находились два курсанта и инструктор. Позже в СМИ появилась информация о том, что авиапроисшествие могло произойти из-за аэродинамического сваливания.