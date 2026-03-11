«Очень подозрительно»: Венгрия призвала Украину разъяснить инцидент с перевозкой денег и ценностей

Украинские власти не могут объяснить, зачем понадобилась перевозка денег и ценностей через Венгрию. Ситуация выглядит подозрительной. Так заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе речи в Будапеште. По его словам, Киев еще не придумал объяснение.
Петер Сийярто вновь призвал Украину разъяснить инцидент с деньгами неизвестного происхождения, оказавшимися в Венгрии. Инкассаторов задержали по пути на юг страны. Шоссе вело не в сторону Украины, уточнил министр. По его мнению, украинцы пытаются вмешаться в местные выборы.
«Я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1−1,2 миллиарда евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», — отреагировал Петер Сийярто.
Он отметил, что в Киеве уже начали паниковать из-за раскрытия инцидента. Накаленность ситуации стала понятна после вызова венгерского посла в МИД Украины, указал Петер Сийярто.