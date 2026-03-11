Энтузиаст из Комсомольска-на-Амуре готовит очередной автопробег в стиле «ретро»

— Мой дед Александр Цыганов прошел Великую Отечественную войну и воспитал меня так, что прошлое надо помнить и уважать. На основе прошлого мы создаем настоящее и будущее. Это своеобразный проект памяти о тех, кто служил и еще будет служить Отечеству, — подчеркнул Александр Цыганов.