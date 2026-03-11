Энтузиаст из Комсомольска-на-Амуре готовит очередной автопробег в стиле «ретро»

Энтузиаст и автор проекта «Автомобили на службе в СССР» Александр Цыганов готовит технику к очередному автопробегу «Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск». В акции примут участие машины с символикой силовых структурах Советского Союза, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
В составе колонны будет несколько «Жигулей» и «Москвичей», которые приобрёл и отреставрировал Александр Цыганов и его соратники. Автопробег посвятят дню пожарной охраны России и 35-летию со дня создания ветеранских организаций МВД.
Самому «старому» участнику пробега — более 50 лет. Один из автомобилей «Москвич-412» 1986 года выпуска будет подарен музею главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
— Мой дед Александр Цыганов прошел Великую Отечественную войну и воспитал меня так, что прошлое надо помнить и уважать. На основе прошлого мы создаем настоящее и будущее. Это своеобразный проект памяти о тех, кто служил и еще будет служить Отечеству, — подчеркнул Александр Цыганов.
Финиширует автопробег на территории Дальневосточного юридического института МВД России.
Отметим, что автопробег подобных автомобилей прошел в 2024 году, но тогда его маршрут был в разы длиннее: от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. Кроме того, автомобили из коллекции Александра Цыганова заняли свое почетное место в музеях силовых структур разных городов Дальнего Востока.