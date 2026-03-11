«Амурские волны» в этом году вновь порадуют хабаровчан

Напомним, ежегодный фестиваль «Амурские волны» стартовал в 2012 году по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых сил Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство обороны России, правительство Хабаровского края и администрация Хабаровска. В плац-концертах и парадах традиционно участвуют более 600 военных музыкантов. В 2025 году концерты фестиваля очно и онлайн посмотрели свыше 115 тысяч зрителей. Фестиваль — живая связь поколений, здесь звучат марши, которые вдохновляли солдат в годы войны, классика жанра и современные композиции.