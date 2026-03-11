«Амурские волны» в этом году вновь порадуют хабаровчан

В Хабаровске с 25 по 31 мая вновь пройдет XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+). Музыкальное событие соберёт лучшие военные оркестры, которые выступят на плац-концертах и с сольными программами, радуя гостей как современными композициями, так и знаменитыми военными маршами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сейчас подготовка к военно-музыкальному фестивалю в самом разгаре: идут переговоры с участниками. За тринадцать лет “Амурские волны”, бесспорно, стали одним из главных и горячо любимых культурных событий не только Хабаровского края, но всего Дальнего Востока. Зрители вновь смогут насладиться грандиозными выступлениями», — рассказали в министерстве культуры региона.
Концерты оркестров пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом Дворце Дружбы «Русь», Хабаровской краевой филармонии. Открытые выступления участников фестиваля состоятся в парках: «Динамо», имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, имени Ю. А. Гагарина, а также на Комсомольской площади. Главные дефиле-представления развернутся на Площади Славы и в Платинум Арене.
Список участников формируется, а продажа билетов начнётся уже в этом месяце.
Напомним, ежегодный фестиваль «Амурские волны» стартовал в 2012 году по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых сил Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство обороны России, правительство Хабаровского края и администрация Хабаровска. В плац-концертах и парадах традиционно участвуют более 600 военных музыкантов. В 2025 году концерты фестиваля очно и онлайн посмотрели свыше 115 тысяч зрителей. Фестиваль — живая связь поколений, здесь звучат марши, которые вдохновляли солдат в годы войны, классика жанра и современные композиции.