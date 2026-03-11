Международное энергетическое агентство отреагировало на нефтяной кризис: что предложено сделать

В Международном энергетическом агентстве высказались по поводу ситуации с резким повышением цен на нефть. На экстренном совещании представители стран-членов МЭА выступили с предложением по урегулированию кризиса. Агентство считает разумным высвободить большую часть нефтяных запасов для снижения цен. Так пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.
Автор подчеркивает, что эксперты готовы к крупнейшему в истории высвобождению нефтяных запасов. Объем поставок превысит 182 миллиона баррелей нефти, говорится в материале.
«Предложение было распространено на экстренном совещании представителей энергетических ведомств 32 стран-членов МЭА во вторник», — утверждает источник.
Американцы также выступили с инициативой по снижению цен на нефть. США решили отменить часть нефтяных санкций с некоторых стран для выправления ситуации.