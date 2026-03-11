Международное энергетическое агентство отреагировало на нефтяной кризис: что предложено сделать

В Международном энергетическом агентстве высказались по поводу ситуации с резким повышением цен на нефть. На экстренном совещании представители стран-членов МЭА выступили с предложением по урегулированию кризиса. Агентство считает разумным высвободить большую часть нефтяных запасов для снижения цен. Так пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.