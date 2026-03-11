Житель Приморья выиграл суд после увольнения из-за отказа переезжать

Работа специалиста носила разъездной характер. Он выполнял задания организации на служебном автомобиле, а при необходимости приезжал в филиал учреждения во Владивостоке. При этом работнику выплачивались командировочные, а также «северные» надбавки и льготы, поскольку Ольгинский район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.