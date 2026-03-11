Житель Приморья выиграл суд после увольнения из-за отказа переезжать

Житель Приморского края добился в суде признания незаконным своего увольнения из федерального государственного учреждения. Решение по трудовому спору рассмотрел Приморский краевой суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мужчина устроился на работу в 2016 году. Его рабочее место находилось в поселке Ольга Ольгинского района — там же, где он постоянно проживает. Соответствующие изменения были закреплены в соглашении к трудовому договору.
Работа специалиста носила разъездной характер. Он выполнял задания организации на служебном автомобиле, а при необходимости приезжал в филиал учреждения во Владивостоке. При этом работнику выплачивались командировочные, а также «северные» надбавки и льготы, поскольку Ольгинский район относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.
В 2024 году работодатель предложил изменить условия договора и определить рабочее место сотрудника во Владивостоке. Работника предупредили, что в случае отказа от переезда трудовой договор будет расторгнут.
Мужчина не согласился с такими условиями, после чего был уволен. Посчитав это решение незаконным, он обратился в суд.
«Суд признал приказ об увольнении незаконным и изменил формулировку основания увольнения», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Основание увольнения было изменено на ликвидацию рабочего места. Кроме того, с учреждения в пользу работника взыскали средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.