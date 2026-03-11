«Рыдаю третьи сутки»: подруга Лерчек раскрыла ее новый диагноз

Алина Акилова поделилась подробностями диагноза в своем Телеграм-канале: «Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак 4 стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится».