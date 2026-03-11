«Рыдаю третьи сутки»: подруга Лерчек раскрыла ее новый диагноз

Блогерша Лерчек, известная своей активной жизненной позицией, столкнулась с тяжелым диагнозом. Ее близкая подруга Алина Акилова сообщила в социальной сети, что у Лерчек рак 4 стадии с метастазами в легких. Эта новость стала шоком для многих поклонников и друзей.
В последние годы Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, привлекала внимание общественности не только своими успехами, но и личными трудностями. После скандала с неуплатой налогов и развода с отцом своих троих детей, она вновь оказалась в центре обсуждений. В конце февраля Лерчек радостно сообщила о рождении сына, однако вскоре после этого ей поставили страшный диагноз.
Во время родов врачи заметили аномалии в плаценте, что привело к проведению дополнительных исследований. Результаты оказались неожиданными: у Лерчек диагностировали рак. Возлюбленный блогерши подтвердил, что у нее онкология с метастазами в легких.
Алина Акилова поделилась подробностями диагноза в своем Телеграм-канале: «Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак 4 стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится».
Подруга также отметила, что Лерчек испытывает сильные боли и принимает обезболивающие. Она призвала всех молиться за здоровье многодетной матери и выразила свою тоску по подруге.
Ситуация вокруг здоровья Лерчек вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи активно поддерживают блогершу, выражая надежду на ее выздоровление и призывая к вниманию к проблемам здравоохранения. Алина Акилова подчеркнула, что виновные в задержках с обследованием должны понести ответственность за свои действия.