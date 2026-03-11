Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении

«Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь “тревожную сумку”, где есть все базово необходимое. При ощущении толчков, если вы не находитесь на первом этаже и моментально не можете выйти на улицу, то не стоит пытаться выйти или выбежать из помещения, а стоит быстро найти наиболее безопасное место — например, под столом, желательно устойчивым и массивным, в дверных проемах. Но точно нельзя стоять у стен, окон, шкафов», — рассказала Зверева.