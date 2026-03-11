IEA готовит рекордный выброс нефти из резервов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Ожидается, что окончательное решение будет принято 11 марта. Для его одобрения необходимо отсутствие возражений со стороны всех 32 стран-членов. Ранее глава агентства Фатих Бироль напомнил, что в распоряжении стран МЭА находится более 1,2 млрд баррелей государственных запасов и ещё 600 млн в промышленных резервах.