Полиция Швейцарии считает умышленным актом пожар в автобусе, где погибли шестеро

Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в Швейцарии. Трагедия произошла в городе Керцерс вечером во вторник 10 марта, информирует АFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.
В полиции считают, что число жертв может увеличиться. Автобус входил в структуру национальной почтовой службы.
«В результате пожара по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили травмы, трое из них — серьезные», — сказал представитель полиции агентству.
Заведено уголовное дело, при этом полиция не исключает, что пожар начался в результате «преднамеренного акта».
Тем временем два человека погибли из-за наезда электропоезда на станции «Орехово-Зуево». Мужчина и женщина переходили ж/д пути в неположенном месте.
Напомним, в январе в Испании при сходе сразу двух поездов с железнодорожных путей погибли десятки человек. Подробности трагедии читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что студенты и их преподавательница в Башкирии оказались в числе пяти жертв трагедии на трассе. Они возвращались с похорон однокурсника и погибли в ДТП.