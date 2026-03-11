Ричмонд
Полиция Швейцарии считает умышленным актом пожар в автобусе, где погибли шестеро

АР: Шесть человек погибли в сгоревшем автобусе в Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в Швейцарии. Трагедия произошла в городе Керцерс вечером во вторник 10 марта, информирует АFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В полиции считают, что число жертв может увеличиться. Автобус входил в структуру национальной почтовой службы.

«В результате пожара по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили травмы, трое из них — серьезные», — сказал представитель полиции агентству.

Заведено уголовное дело, при этом полиция не исключает, что пожар начался в результате «преднамеренного акта».

